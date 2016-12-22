В Кремле сообщили об отсутствии у Путина планов посетить свадьбу Шрёдера

Президент России Владимир Путин пока не планирует посетить свадьбу бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера и его избранницы, гражданки Южной Кореи Ким Со Ён, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее 19 августа об этом без указания источников информации написал немецкий таблоид Bild. «Путин скоро может вернуться в Германию, но по личным причинам. В Берлине ходят слухи, что он может в октябре посетить свадебное торжество своего друга Герхарда Шрёдера», — указывало издание, отмечая, что в середине сентября в столице Германии на рабочих встречах также ожидают министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Кроме того, как уточнял Bild, Путина и нынешнего немецкого канцлера Ангелу Меркель на саммит в Турцию пригласил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Однако когда именно запланирована эта встреча и состоится ли она в конечном итоге, на данный момент неизвестно, подчеркивает таблоид.

«Пока таких планов [о посещении Путиным свадьбы Шрёдера] нет. Разговоров не было», — отреагировал, комментируя соответствующую информацию, Песков.

Видео: РЕН ТВ

Накануне президент России поприсутствовал на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и ее избранника Вольфганга Мейлингера. Супругам политик пожелал создать счастливую семью и заверил, что всегда будет «сердечно рад приветствовать» их в России. Молодоженам президент подарил тульский самовар, картину и старинную масловыжималку. С собой из России в Австрию за бюджетные средства на свадьбу Путин также привез Кубанский казачий хор, который на торжестве исполнил песни «Многая и благая лета!», а также «Любо, братцы, любо». Поездка казаков, согласно договору на сайте госзакупок, обошлась России в 1 млн 800 тыс. руб.