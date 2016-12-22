Костин назвал ненормальным «новый геополитический порядок»

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не считает нормальным «новый геополитический порядок», в рамках которого возможны санкции и торговые войны. Об этом он рассказал в интервью CNBC.

«Мы не считаем, что это нормально. Не думаю, что мы когда-нибудь придем к тому, чтобы рассматривать это как норму. Это аномалия. Мне кажется, было гораздо лучше, когда в мире не было ни санкций, ни геополитических конфликтов, ни торговых войн», — сказал Костин.

Глава ВТБ отметил, что выступает за либеральную торговую политику и считает незаконными нынешние санкции. По его словам, законными стоит считать меры, которые накладываются по решению Организации Объединенных Наций (ООН), а не отдельных стран, которые используют «экономические инструменты, например доллар, валюту, по политическим соображениям».

«Когда они накладывают санкции на какую-то организацию, это делается не из-за, скажем, отмывания денег или уклонения от налогов и тому подобного. Это делается для того, чтобы одна страна могла добиться каких-то политических результатов», — добавил Костин.

При этом глава ВТБ не исключил появления в будущем новых соглашений, которые позволят вернуться к мировой торговле, основанной на существующих правилах. В частности, он упомянул инициативу о создании европейского аналога системы SWIFT для стран Евросоюза, которая, по словам Костина, может быть обусловлена опасениями в отношении США.

«В какой-то степени я согласен с вами, что ситуация в мире сейчас отличается от того, что было, скажем, пять лет назад или даже три года назад, и во многом это из-за стараний американцев. Но, мне кажется, в конечном итоге возобладают интересы мировой экономики, интересы сотен стран», — заключил Костин.