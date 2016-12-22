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Правительство поддержало законопроекты о налоге для самозанятых
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Правительство поддержало законопроекты о налоге для самозанятых
Экономика, 20:09
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Правительство поддержало законопроекты о налоге для самозанятых

Правительство России поддержало три законопроекта, которые предполагают введение налога для самозанятых граждан, сообщается на сайте кабмина.

«Представленные законопроекты направлены на достижение цели по увеличению численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, поэтому правительство поддерживает их», — говорится в сообщении.

В частности, предлагается снизить налоговую нагрузку на «добросовестных самозанятых граждан» с 13 до 4% от цены услуги, в случае если ее оказали физическим лицам. Если же их клиенты — юрлица, налоговая ставка составит 6%.

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О создании специального налога для самозанятых в мае рассказали в Министерстве финансов. К данной категории граждан в Минфине предложили относить лиц, которые занимаются предпринимательской деятельностью, но не имеют наемных работников.

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Первоначально новый налог введут в рамках эксперимента в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области.

По словам главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, полученные от самозанятых средства будут направлять в региональные и муниципальные бюджеты. Кроме того, самозанятых планируют освободить от уплаты страховых взносов, кроме отчислений в фонд Обязательного медицинского страхования.

Соответствующие законопроекты внесены в Госдуму, в случае их принятия в осеннюю сессию, они могут вступить в силу с 1 января 2019 года.

Теги: Правительство , самозанятые
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