Россельхознадзор выявил канал незаконных поставок окорочков из США

Россельхознадзор обнаружил канал незаконных поставок в Россию куриных окорочков из США, заявил глава ведомства Сергей Данкверт. Об этом сообщает ТАСС.

Он рассказал, что через Прибалтику и якобы транзит в Казахстан​ «кто-то хочет очень серьезное количество американской курятины отправить в Россию». Представитель ведомства подчеркнул, что продукцию пытаются провезти через белорусскую границу. «Хорошо, что у нас в Смоленске есть возможность досмотреть. Для нас очевидно, что сейчас стараются опробовать новый канал незаконного ввоза в Россию», — объяснил глава Россельхознадзора.

Также Данкверт рассказал про выявленные случаи ​продажи в Омской, Новосибирской и Оренбургской областях американских окорочков, завезенных из Казахстана. Он отметил, что специалисты ведомства выявили нарушение ветеринарно-санитарных норм, а также несоответствия в ветеринарных сопроводительных документах.

В феврале Россия сняла запрет на импорт мяса птицы и яиц из США и Канады, который был введен из-за птичьего гриппа. Однако поставки данной продукции до сих пор ограничены из-за продуктового эмбарго, введенного в 2014 году в ответ на санкции. Тем не менее, транзит по территории России в третьи страны разрешен.

Продовольственные контрсанкции также распространяются на страны Евросоюза, Австралию, Албанию, Исландию, Лихтенштейн, Норвегию, Украину и Черногорию. Эмбарго ежегодно обновляется.