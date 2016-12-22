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АвтоВАЗ открыл продажи системы Lada Connect от компании супруги Чемезова
Бизнес, 18:21
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АвтоВАЗ открыл продажи системы Lada Connect от компании супруги Чемезова

АвтоВАЗ начал продавать систему дистанционного управления автомобилем Lada Connect, пишет ТАСС со ссылкой на представителя АвтоВАЗа.

«В сентябре покупателям автомобилей Lada стала доступна для установки в качестве дополнительного аксессуара телематическая система Lada Connect», — сказал представитель компании.

На сайте АвтоВАЗа система Lada Connect доступна в качестве аксессуара к моделям Vesta, Granta и Xray. В ее описании сообщается, что она позволяет владельцу управлять некоторыми функциями автомобиля, оценивает поведение водителя на дороге и дает рекомендации, «как ездить экономичнее и безопаснее». Кроме того, Lada Connect сообщает о текущем местоположении автомобиля, истории его маршрутов, техническом состоянии, заряде АКБ, уровне топлива и статистике использования.

«За счет продвинутой системы сбора и обработки данных об использовании автомобиля она позволяет автовладельцу значительно снизить затраты на содержание автомобиля, включая скидку при оформлении полиса каско», — говорится в описании системы.

Разработчиком Lada Connect является компания «Лаборатория умного вождения», 72,99% акций которой, по данным базы СПАРК, принадлежат Екатерине Игнатовой — жене гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.

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Рекомендованная стоимость системы — 29 990 руб. Как рассказал «Ведомостям» представитель АвтоВАЗа, в эту сумму включена абонентская плата за три года, а рекомендованная стоимость установки системы — 6 тыс. руб. При этом по истечении трехлетнего срока абонентская плата за Lada Connect будет составлять 4 тыс. руб. в год.

Теги: Сергей Чемезов , АвтоВАЗ
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