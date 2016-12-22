Супруга Чемезова продала блок-пакет фирмы-разработчика Lada Connect

У Екатерины Игнатовой, супруги главы «Ростеха» Сергея Чемезова, появился партнер в компании — разработчике телематических систем — «Лаборатории умного вождения». Один из проектов лаборатории — система для АвтоВАЗа

Сергей Чемезов с супругой Екатериной Игнатовой (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Совладельцем «Лаборатории умного вождения» — разработчика Lada Connect — стала компания «Сан Трейд», следует из данных ЕГРЮЛ. Соответствующая запись внесена 18 июня 2018 года. Владельцем «Сан Трейда» указан Олег Бабенко.

​«Лаборатория умного вождения», основанная в 2015 году, специализируется на разработке программного обеспечения, в том числе и телематических систем для автомобилей. Инвестором проекта выступила Екатерина Игнатова, супруга главы «Ростеха» Сергея Чемезова. ​

По состоянию на 20 апреля, как следует из данных СПАРК, Игнатова владела 100% «Лаборатории умного вождения». Гендиректором лаборатории является Антон Агафонов, бывший председатель совета директоров банка «Таврический». Он же — директор и совладелец другой компании Игнатовой — «Системные решения».

Новый инвестор — «Сан Трейд» — внес в уставной капитал разработчика 112,3 млн руб. и получил долю в размере 27,01%. Доля Игнатовой в результате сократилась до 72,99%.

«Сан Трейд» зарегистрирован в марте 2018 года. Основной вид деятельности компании — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Помимо «Сан Трейда» Олегу Бабенко принадлежат компании «Анком», «Дельта Ком», ТД «Авиком», также зарегистрированный в марте 2018 года. Связаться с «Сан Трейдом» и с самим Бабенко по телефонам, указанным в СПАРК, не удалось.

В «Ростехе» перенаправили вопросы в «Лабораторию умного вождения», где на запрос РБК пока не ответили.

В августе 2016 года на Московском автосалоне АвтоВАЗ представил телематическую платформу Lada Connect, которая позволит управлять автомобилем с помощью смартфона. Первые подключенные Vesta и Xray, как сообщал производитель, планировалось выпустить в 2017 году. К концу 2018 года АвтоВАЗ должен был оснастить системой весь модельный ряд.

15 марта 2017 года АвтоВАЗ и «Яндекс» подписали меморандум о совместной работе. В рамках соглашения предполагалась, что «Яндекс» адаптирует для Lada Connect свои геоинформационные сервисы.

В ноябре 2017 года «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что первой систему дистанционного управления и мониторинга получит Lada Granta. Разработчиком Lada Connect стала «Лаборатория умного вождения», которая выиграла тендер АвтоВАЗа, сообщало издание.

Сейчас приложение системы доступно в магазине Google Play, но в закрытом тестовом режиме. Представитель АвтоВАЗа сообщил РБК, что внедрение системы Lada Connect на автомобили Lada находится в процессе доработки. Конкретных сроков выхода «подключенных» машин он не назвал. В пресс-службе «Яндекса» ранее сообщали РБК, что продолжают сотрудничество с АвтоВАЗом в рамках подписанного меморандума и планируют интеграцию «Яндекс.Авто», но пока не готовы называть конкретные сроки.