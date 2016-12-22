На Сицилии задержали 22 предполагаемых пособника главы «Коза Ностра»

Спецподразделения итальянских карабинеров и полиция в ходе операции по борьбе с мафией арестовали в провинции Трапани на Сицилии 22 предполагаемых пособника главы группировки «Коза Ностра» Маттео Денаро. Операцией руководило управление по борьбе с организованной преступностью провинции Палермо, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на представителя прокуратуры Палермо.

В ходе следствия в Трапани была идентифицирована преступная сеть, которую глава «Коза Ностра» использовал для передачи pizzini — закодированных посланий, направляемых Денаро другим мафиози. В указанной провинции члены мафиозной семьи Денаро играют ведущую роль, а члены «Коза Ностра» не только контролирует указанную территорию, но и систематически прибегают к запугиваниям, желая проникнуть в экономическую и социальную структуру провинции.

Маттео Денаро является самым разыскиваемым мафиози в Италии, сообщала Би-би-си в 2016 году. Он скрывается с 1993 года. По мнению итальянской полиции, он может жить в Южной Америке. ​Денаро возглавил «Коза Ностра» после того, как в 2007 году был задержан главарь этой группировки Сальваторе Ло Пикколо вместе со своим сыном в доме близ Палермо.