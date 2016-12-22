В Петербурге арестовали финансового директора «ЛенСпецСтроя»

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу финансового директора ООО «ЛенСпецСтрой» Елену Остроух, которую вместе с главой компании Дмитрием Астафьевым обвиняют в хищении более 482 млн руб. дольщиков. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Остроух арестована до 4 декабря. По данным следствия, она, Астафьев и другие сотрудники и учредители «ЛенСпецСтроя», «Леноблстроя» и других входящих в группу компаний собрали с дольщиков ЖК «Ленинградская перспектива» более 482 млн руб. Затем деньги были размещены на счетах в банке «Санкт-Петербург» и похищены.

9 августа арестовали гендиректора «ЛенСпецСтроя» Дмитрия Астрафьева. Против него возбуждено дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК). В мае портал «Мойка 78» сообщал, что клиенты компании должны были получить новые квартиры и заселиться в ноябре 2017 года. Однако Астафьев сдвинул срок окончания строительства на май—июль 2019 года.