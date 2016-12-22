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В Петербурге арестовали гендиректора строительной компании «ЛенСпецСтрой»
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В Петербурге арестовали гендиректора строительной компании «ЛенСпецСтрой»
Общество, 09 авг, 23:22
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В Петербурге арестовали гендиректора строительной компании «ЛенСпецСтрой»

В Санкт-Петербурге арестован генеральной директор компании «ЛенСпецСтрой» Дмитрий Астафьев по подозрению в мошенничестве с деньгами более 1 тыс. дольщиков. Об это сообщили в пресс-службе Куйбышевский районного суда города, передает ТАСС.

Как рассказал собеседник агентства, Астафьев будет помещен в СИЗО-4. В отношении гендиректора компании было возбуждено дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Астафьев вместе с неустановленными лицами под предлогом того, что собирается строить многоквартирные жилые дома, присвоил деньги дольщиков. Строить он их собирался во Всеволожском районе Ленинградской области. Сумма ущерба, по данным правоохранительных органов, составила 490 млн руб. На сайте управления МВД по Санкт-Петербургу сообщается, что был задержан 54-летний генеральный директор строительной фирмы за хищение средств дольщиков, но имя его и компания, которой он руководил, не называется

Как сообщал в мае портал «Мойка 78», клиенты «ЛенСпецСтроя» должны были получить и заселиться в новые квартиры еще в ноябре 2017 года. Речь идет о жилплощади в комплексе «Ленинградская перспектива», в который входят три корпуса. По данным издания, дольщики вложили в строительство около 2,5 млрд руб, из которых 401 млн руб. «был потрачен на не строительство». По данным портала, сам Астафьев сдвинул срок окончания строительных работ на май—июль 2019 года.

Теги: Санкт-Петербург , арест , мошенничество
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