В Котельниках произошел пожар в ТЦ «Юг»

В Московской области, в городе Котельники, произошло возгорание в торговом центре «Юг». Об этом сообщил РБК оперативный дежурный.

Как сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, на место происшествия по адресу: Коммерческий проезд, стр. 6 вылетел пожарный вертолет Ка32А. Он помогал пожарным тушить пожар с воздуха. На данный момент Ка32А завершил работу.

В ГУ МЧС России по Московской области сообщили РБК, что пожару был присвоен повышенный второй ранг сложности. Пожарные локализовали возгорание, а затем ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 700 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал. В ликвидации возгорания принимали участие 19 единиц техники и 64 человека.



Как передавало «РИА Новости» со ссылкой на МЧС, в ТЦ «Юг» располагается мотосалон, а на первом этаже — ремонт моторов для лодок.