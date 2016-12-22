Рогозин рассказал о просьбе Индии помочь в отправке астронавтов в космос

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о просьбе властей Индии помочь в подготовке и отправке в космос троих астронавтов, передает ТАСС.
По его словам, Индия попросила Россию использовать ее инфраструктуру при подготовке астронавтов. «Индийская сторона хочет запустить трех астронавтов, включая одну женщину», — уточнил Рогозин.
При этом глава «Роскосмоса» подчеркнул, что Индии при подготовке космических полетов не хватает компетенции в ряде направлений.
Днем 5 октября президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали меморандум о сотрудничестве в космической сфере. Политики в рамках Российско-индийского бизнес-саммита и деловой миссии Российского экспортного центра в Индии обменялись документами по сотрудничеству в этой сфере.
В середине августа Нарендра Моди заявил, что Индия отправит пилотируемую миссию в космос не позднее 2022 года. Если запуск пилотируемой миссии состоится, Индия станет четвертой страной мира, отправившей человека в космос, после СССР (России), США и Китая. Миссия получит название «Гаганяан».