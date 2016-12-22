Индийский премьер пообещал отправить человека в космос до 2022 года

Индия отправит пилотируемую миссию в космос не позднее 2022 года. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая с речью в честь Дня независимости страны, сообщает The Indian Express.
«К 2022 году или раньше индийский астронавт — сын или дочь Индии — отправится в космос. Один из нас принесет триколор в космос, чтобы отпраздновать 75-летие со Дня независимости Индии», — приводит газета его слова.
Если запуск пилотируемой миссии состоится, Индия станет четвертой страной мира, отправившей человека в космос, после СССР (России), США и Китая. Миссия получит название «Гаганяан».
15 августа 2018 года Индия отмечает 71-ю годовщину независимости от Великобритании. Свою космическую программу государство развивает с момента обретения суверенитета в 1947 году, сейчас за это направление отвечает Индийская организация космических исследований (ISRO).
В октябре 2019 года Дели намерен отправить на Луну миссию «Чандраян-2» в составе орбитального и посадочного модулей с шестиколесным луноходом на борту. Этот луноход планируют высадить в районе Южного полюса, он будет заниматься поисками гелия-3 и воды минимум в течение 14 дней. «Чандраян-2» станет продолжением индийской лунной программы, которую начал «Чандраян-1» — аппарат, отправленный к Луне в 2008 году.