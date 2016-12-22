В Крыму заявили о начале подачи электричества за пределы полуострова

После запуска двух ТЭС в Крыму электроэнергия с полуострова впервые за пять лет стала поступать в другие регионы, заявил глава Госсовета региона Владимир Константинов. Об этом сообщает ТАСС.
«У нас запущены две электростанции. Вчера была информация, что 29 МВт отправили на Кубань — первый раз за пять лет начинаем электроэнергию продавать», — сказал он.
Ранее стало известно, что на Таманском полуострове (Краснодарский край) также планируется строительство ТЭС для перетока электроэнергии в Крым. Именно эта электростанция официально должна была получить турбины Siemens, которые в итоге поступили на полуостров вразрез с положениями санкций Евросоюза.
Первые энергоблоки «Таврической» и «Балаклавской» ТЭС были запущены 1 октября. Их строительство велось с 2015 года «дочкой» «Ростеха» — компанией «Технопромэкспорт». Изначально запуск электростанций планировался на осень 2017 года, но был перенесен из-за скандала с поставкой на полуостров турбин производства немецкого концерна Siemens.
До запуска ТЭС энергия на полуостров в отсутствии поставок с Украины поступала из Краснодарского края по энергомосту, запущенному в 2015 году.