Импорт в Россию сократился в сентябре впервые за два года

Импорт в Россию из стран дальнего зарубежья в сентябре снизился впервые за два года на фоне нового витка санкций и падения рубля в августе, следует из данных Федеральной таможенной службы.
По предварительным данным, импорт из дальнего зарубежья в Россию в январе—сентябре 2018 года составил более $156,5 млрд. увеличившись более чем на 8% по сравнению с тем же периодом 2017 года ($144,4 млрд). В то же время в сентябре импорт в Россию из стран дальнего зарубежья составил более $17,1 млрд. Это меньше, чем в сентябре 2017 года $17,3 млрд (сокращение на 1,6%). Сокращение импорта из стран дальнего зарубежья в годовом выражении наблюдалось последний раз в июле 2016 года.
За 2018 году США ввели в отношении России несколько пакетов санкций: в апреле, августе и сентябре. На последние ограничения рубль отреагировал падением: доллар впервые за 2,5 года преодолел в начале сентября отметку в 70 руб. а евро — в 80 руб впервые за два года.
США могут ввести новые санкции в связи с обвинениями во вмешательстве в американские выборы. В числе мер, которые могут быть приняты, рассматривается блокировка средств крупнейших российских банков и энергетических компаний, а также запрет на покупку американцами облигаций российского долга.