При обрушении лесов на западе Москвы пострадали восемь строителей

Восемь рабочих, по предварительным данным, пострадали из-за падения строительных лесов в районе метро «Ломоносовский проспект» в Москве. Об этом сообщают «Интерфакс» со ссылкой на источник и «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Отмечается, что инцидент произошел на стройплощадке по адресу: ул. Минская, 2Г. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве подтвердили РБК, что в результате происшествия есть пострадавшие, но точное количество назвать не смогли.

«Подразделения оперативно выехали [на место инцидента]. На месте аварийно-спасательных работ не потребовалось. После проверки выяснили, что под завалами пострадавших нет», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ) сообщили РБК, что два санитарных вертолета вылетели в ЖК «Снегири», где произошло обрушение конструкций. Медики на месте оказали помощь двоим тяжело пострадавшим, после чего всех эвакуировали в лечебные учреждения Москвы.

В конце августа в жилом доме на юге Москвы обрушились плиты в лифтовом холле с седьмого по пятый этаж. В результате инцидента никто не пострадал, жильцов дома эвакуировали. По предварительным данным, инцидент произошел в ходе выгрузки строительных материалов одним из жильцов.