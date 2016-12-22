ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,63 66,25 EUR Нал. 77,72 76,36 USD Бирж. 67,02 +1,16 EUR Бирж. 77,15 +1,52 USD ЦБ. 66,21 +0,79 EUR ЦБ. 76,05 +0,32 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6566,70 -21,20 IMOEX 2465,03 -1,16% RTSI 1160,76 -2,95% Brent 85,57 +0,35% DJIA 26618,57 -0,78% Nasdaq 7877,84 -1,83%
Павел Воля ответил на сообщения о госпитализации с аппендицитом
Лента новостей
Время транспарентности: как мировые тренды меняют private banking России 08:20, РБК и FW Raiffeisen Почему в США начали закрываться торговые центры 08:02, Quote Минздрав предложил запретить рекламу леденцов от боли в горле 08:00, Общество Орешкин заверил в «краткосрочной» волатильности рубля 07:44, Финансы В России нашлось 26 тыс. не платящих налоги и страховые взносы компаний 07:31, Экономика Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 07:30, РБК и Mastercard Андрей Чибис стал основным кандидатом на пост главы Курской области 07:00, Политика Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы на Украине 06:58, Политика «Коммерсантъ» сообщил подробности реформы аккредитации вузов 06:53, Общество Военные обнаружили более 20 иностранных самолетов у границ России 06:31, Политика WP узнала о нежелании администрации Трампа продолжать конфликт с Китаем 06:02, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 05:55, РБК и Сбербанк Yonhap сообщил об остановке в августе демонтажа ракетного полигона КНДР 05:32, Политика СМИ узнали о принятом в правительстве решении по продаже алкоголя на АЗС 05:13, Бизнес Президент Филиппин допустил уход в отставку из-за серьезного заболевания 05:07, Политика МИД Китая обвинил вице-президента США Пенса в клевете 04:39, Политика СМИ узнали о передаче ФБР штабом Клинтон данных о вмешательстве в выборы 04:19, Политика СМИ узнали о желании Трампа уволить главу ВВС США из-за космических войск 03:58, Политика Пентагон предупредил об исходящей от Китая угрозе для нацбезопасности США 03:55, Политика Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 03:42, РБК и Philips В Нью-Йорке анонсировали модернизацию аэропорта Кеннеди за $13 млрд 03:33, Бизнес МИД обвинил США в запугивании мира «русскими хакерами» 03:11, Политика «Ведомости» сообщили о смягчении меры пресечения топ-менеджерам «Реновы» 02:51, Общество СБУ сообщила о поставках щебня из Украины для постройки Крымского моста 02:38, Политика Медведев одобрил субсидии на бензин и рост налогов для нефтяников 02:20, Бизнес В АТОР рассказали о планах «РоссТура» завершить работу туроператора 02:08, Бизнес Илон Маск сыронизировал над Комиссией по ценным бумагам США 01:49, Технологии и медиа Напавшему на кандидата в президенты Бразилии предъявили обвинение 01:44, Общество
Павел Воля ответил на сообщения о госпитализации с аппендицитом
Общество, 08:26
0
Павел Воля ответил на сообщения о госпитализации с аппендицитом

Шоумен и ​резидент Comedy Club Павел Воля опроверг данные о том, что он после концерта в Иркутске был госпитализирован с аппендицитом. Об этом Воля рассказал в видеообращении, опубликованном в Instagram.

По словам артиста, у него после выступления в Иркутске заболел живот, и он решил поехать в больницу. Там врачи провели осмотр, который не показал каких-либо проблем со здоровьем комика.

Comedy Club не до шуток: как сценаристы перешли к конкурентам
Технологии и медиа

Воля отметил, что в субботу у него будет концерт в Красноярске, который пройдет как и было запланировано. 

«Журналисты, не пишите. Люди, не звоните. Я ок. Спасибо всем за участие. Сон», — добавил он. 

Информация о госпитализации Воли появилась накануне вечером в Telegram-канале «112». В сообщении говорилось, что артист попал в больницу после концерта с подозрением на аппендицит. 

Теги: госпитализация , опровержение , аппендицит
Главное
Не менее 10 человек погибли в ДТП с маршруткой и автобусом под Тверью Общество
Материалы по теме
В Краснодаре умер участник «Comedy Баттл» Андрей Жмакин Общество
«Газпром-Медиа» стала единственным владельцем Comedy Club Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter