Павел Воля ответил на сообщения о госпитализации с аппендицитом

Шоумен и резидент Comedy Club Павел Воля опроверг данные о том, что он после концерта в Иркутске был госпитализирован с аппендицитом. Об этом Воля рассказал в видеообращении, опубликованном в Instagram.
По словам артиста, у него после выступления в Иркутске заболел живот, и он решил поехать в больницу. Там врачи провели осмотр, который не показал каких-либо проблем со здоровьем комика.
Воля отметил, что в субботу у него будет концерт в Красноярске, который пройдет как и было запланировано.
«Журналисты, не пишите. Люди, не звоните. Я ок. Спасибо всем за участие. Сон», — добавил он.
Информация о госпитализации Воли появилась накануне вечером в Telegram-канале «112». В сообщении говорилось, что артист попал в больницу после концерта с подозрением на аппендицит.