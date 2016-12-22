Президент Филиппин допустил уход в отставку из-за серьезного заболевания

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что «не будет продлевать свою агонию» на посту главы государства, если у него обнаружат серьезное заболевание, например, онкологическое. Об этом он заявил на выступлении перед выпускниками Филиппинской военной академии, передает Bloomberg.

«Я не уверен насчет состояния своего здоровья, но я все еще жду результатов [обследования]. Если бы у меня нашли рак, я бы сказал вам. И если бы он был третьей стадии, я бы не стал лечиться», — сказал Дутерте. Он также сообщил, что в начале сентября прошел эндоскопию и колоноскопию.

В соответствии с конституцией Филиппин, президент должен раскрыть общественности свое серьезное заболевание и уйти в отставку, его место должен занять вице-президент.

Bloomberg отмечает, что 73-летний филиппинский лидер давно жаловался на воспаление пищевода, которое возникло из-за того, что Дутерте в молодости злоупотреблял алкоголем. Кроме того, он сообщал о ежедневной мигрени и проблемах с кровеносными сосудами из-за курения, а также болях в позвоночнике.

Дутерте стал президентом Филиппин летом 2016 года, его срок должен завершиться в 2022 году.