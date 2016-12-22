Дутерте отказался от увеличения своего президентского срока

Президент Филиппин Родриго Дутерте отказался увеличить шестилетний президентский срок и отменить предстоящие президентские выборы. Об этом филиппинский лидер заявил в интервью местному порталу MindaNews.



«Не будет отмены выборов, а также увеличения президентского срока, особенно для меня», — сказал Дутерте. Как отмечает издание, сторонники президента допустили, что из-за возможного перехода страны к федеральной форме правления президентский срок Дутерте может быть продлен до 2022 года. Спикер филиппинского парламента заявил на прошедшей неделе, что в 2019 году могут вообще не пройти выборы. Референдум об изменении формы правления Филиппин с республиканской на федеральную пройдет 14 мая 2018 года. Президентские выборы планируется провести на Филиппинах 13 мая 2019 года.

Говоря о федеральной реформе, Дутерете заявил, что это необходимо для честных выборов на Филиппинах. «Вы хотите изменить Филиппины, так что вы сделаете, чтобы сохранить честность и равноправие? Если будут выборы, то какими? Люди выбирают людей. И кто, по вашему мнению, будет преобладать в большинстве муниципалитетов и провинций? С деньгами, властью и оружием. Но эту систему можно изменить. Я имею в виду, для каждого региона будет свой губернатор и свои выборы», — пояснил свою позицию филиппинский лидер. Однако он не уточнил, как он сможет обеспечить безопасность районов, которые наиболее маргинальны, и как они будут представлены в будущей федерации.



Филиппинский лидер пояснил, что хочет установить в стране систему как во Франции. Дутерте отметил, что хочет быть «сильным президентом», у которого будет столько же власти, как у премьер-министра. Он сказал, что количество регионов на Филиппинах должно быть уменьшено до 50 провинций. Всего в республике их 81.