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В Нью-Йорке анонсировали модернизацию аэропорта Кеннеди за $13 млрд
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В Нью-Йорке анонсировали модернизацию аэропорта Кеннеди за $13 млрд
Бизнес, 03:33
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В Нью-Йорке анонсировали модернизацию аэропорта Кеннеди за $13 млрд

К 2025 году в Нью-Йорке модернизируют главную воздушную гавань — международный аэропорт имени Джонна Кеннеди (JFK), стоимость проекта — $13 млрд. Об этом заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, сообщает газета The New York Times.

По его словам, нью-йоркский аэропорт после обновления станет «одним из лучших аэропортов мира». Модернизация воздушной гавани стартует в 2020 году и завершится к 2025, отмечает CBS. Власти намерены построить два дополнительных международных терминала, множество станций для зарядки техники, провести бесплатный Wi-Fi, а также организовывать выставки. К 2035 году аэропорт будет ежегодно обслуживать 80 млн пассажиров.

В аэропорту Нью-Йорка у лайнера с пассажирами загорелось шасси
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NYT отмечает, что примерно четверть рейсов прибывает в JFK с опозданием. Аэропорт Кеннеди также занял 14 место среди 19 крупнейших воздушных гаваней США, передает Fox News со ссылкой на отчет компании JD Power.

Теги: Нью-Йорк , Аэропорт , модернизация , Эндрю Куомо
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