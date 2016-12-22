В аэропорту Нью-Йорка у лайнера с пассажирами загорелось шасси

Пассажирский лайнер Boeing 767-300 авиакомпании Delta, выполнявший рейс в Гану, не смог вылететь из нью-йоркского аэропорта имени Кеннеди после того, как у самолета загорелось шасси во время руления на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает Fox News.
Как отмечает CBS, причиной возгорания стал перегрев тормозов шасси. Все 205 пассажиров были эвакуированы, никто не пострадал. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. По словам представителей аэропорта, инцидент не нарушил график полетов других воздушных судов, сообщает NBC.
В конце августа самолет авиакомпании Spirit Airlines, летевший из Ньюарка (штат Нью-Джерси) в Форт-Лодердейл (штат Флорида), экстренно сел в городе Джэксонвилл из-за проблем с гидравлической системой. На борту находились 225 пассажиров, никто не пострадал, они добрались до пункта назначения на резервном лайнере.