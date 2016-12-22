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В АТОР рассказали о планах «РоссТура» завершить работу туроператора
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В АТОР рассказали о планах «РоссТура» завершить работу туроператора
Бизнес, 02:08
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В АТОР рассказали о планах «РоссТура» завершить работу туроператора

Центр бронирования «РоссТур» намерен завершить работу в качестве туроператора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, гендиректор «РоссТура» Александр Недополз объявит о прекращении деятельности центра 5 или 8 октября, при этом компания продолжит агентскую деятельность.

Пресс-секретарь Российского союза индустрии Ирина Тюрина уточнила, что у Недополза нет средств, чтобы погасить долги перед туроператорами, которые не готовы предоставить ему отсрочку. Об этом Тюрина сообщила «Интерфаксу». В связи с этим туристы, забронировавшие туры, не смогут отправиться на отдых. Пока неясно, о каком количестве туристов идет речь. », — сказала Тюрина.

Центр бронирования «РоссТур» временно прекратил работу с туроператорами
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Накануне «РоссТур» приостановил сотрудничество с туроператорами «Пегас Туристик», «Корал Трэвел», «Санмар» и «Интурист». В АТОР отмечали, что проблемы центра могут быть связаны с нарушением сроков платежей. По словам Недополза, на прошлой неделе «РоссТуру» начали аннулировать заявки со 100-процентными штрафами.

«РоссТур» входит в единый федеральный реестр туроператоров, в 2017 году центр отправил за границу 741 туриста, финансовые гарантии на 50 млн руб. были предоставлены компанией ERV — АО «ЕРВ Туристическое Страхование».

Теги: АТОР , туроператор
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