Минюст США показал фотографии обвиняемых в хакерских атаках россиян

Фотографии семерых россиян, подозреваемых в проведении хакерских атак, распространены Минюстом США. Четверо из них — Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников — ранее были обвинены в попытке взлома компьютерных сетей Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Фото: justice.gov

По информации Минюста США, они и еще трое россиян — Иван Ермаков, Артем Малышев и Дмитрий Бадин — работали в ГРУ и проводили хакерские атаки с 2014 по 2018 год. Их целью стали спортивные и антидопинговые организации, которые хакеры попытались взломать в ответ на отстранение российских атлетов от Олимпийских игр из-за допингового скандала.

Их подозревают в краже личных данных, отмывании средств, электронном и компьютерном мошенничестве​.

Ермаков, Малышев и Бадин ранее фигурировали в списке 12 хакеров ГРУ спецпрокурора США Роберта Мюллера, их обвинили во взломе серверов Национального комитета Демократической партии США. Но их фотографии распространены впервые.

Подробнее о Минине, Моренце, Серебрякове и Сотникове ранее рассказала глава Минобороны Нидерландов Анк Бейлевелд, на презентации нидерландского военного ведомства были показаны в том числе загранпаспорта россиян.