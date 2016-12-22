Правительство направило еще 731 млн руб. на помощь заемщикам по ипотеке

На помощь должникам по ипотеке, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, правительство направит дополнительно 731,618 млн руб. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.
«Благодаря этим средствам будет оказана помощь наиболее нуждающимся семьям, они смогут и дальше жить в том жилье, которое приобретали в ипотеку. Работа на этом направлении должна быть продолжена», — прокомментировал это решение премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Он добавил, что в рамках программы была оказана помощь 20 тыс. семей. На эти цели было выделено 6,5 млрд руб. Медведев отметил, что сложности с ипотечными кредитами являются вопросом, волнующим «большое количество граждан».
Премьер-министр напомнил, что в 2015 году для решения этой проблемы запустили программу, модератором которой является государственная компания «Дом.РФ», а Минстрой создал межведомственную комиссию для рассмотрения особых случаев.