Минфин поддержал идею создания ювелирного кластера в Костромской области

Министерство финансов России поддержало инициативу создания в Костромской области Центра компетенций ювелирной промышленности. Об этом говорится в заявлении замминистра финансов Алексея Моисеева, поступившем в РБК.



«Минфин России поддержал предложение, так как в Костромской области сосредоточены крупнейшие ювелирные производства страны — в регионе производится свыше 55% всех ювелирных украшений страны, работает более 1200 ювелирных компаний, в которых заняты около 10 тыс. человек», — пояснил Моисеев.

Он добавил, что новый центр будет способствовать развитию добросовестной конкуренции, а также построению доверительной системы взаимодействия властей, бизнеса и граждан. Также центр будет участвовать в подготовке профессиональных кадров и поиске новых технологических идей.

По словам замминистра, с данным предложением ранее выступила областная администрация. В настоящий момент она занимается подготовкой всех необходимых документов для начала реализации проекта.



