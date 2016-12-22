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Минфин решил освободить от госконтроля ювелирные изделия из серебра
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Минфин решил освободить от госконтроля ювелирные изделия из серебра
Бизнес, 10:43
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Минфин решил освободить от госконтроля ювелирные изделия из серебра

Министерство финансов планирует вывести ювелиров из-под контроля государства за серебром, их планируется избавить от обязанности клеймить изделия из этого драгметалла. Об этом сообщил заместил министра Алексей Моисеев на полях Московского финансового форума, передает «РИА Новости».

По его словам, государственный контроль за оборотом драгоценных металлов и камней связан с «высокими рисками отмывания доходов». Он отметил, что на данный момент серебро стало таким дешевым, что «с таким же успехом можно контролировать никель».

Моисеев рассказал, что Минфин готовит поправки, чтобы полностью отменить госнадзор за серебром или снять его относительно изделий весом до 100 г. Он пояснил, что детали будут обсуждаться. «В принципе неважно, сколько это будет — 100, 200, 500 г», — заметил замминистра.

Он добавил, что серебряные слитки должны оставаться под контролем, и этим занимается госпробирнадзор.

Замглавы Министерства финансов отметил, что в России на данный момент нет государственного контроля за небольшими серебряными изделиями, вес которых менее 3 г, однако производитель нередко клеймит их, поскольку потребитель требует наличия клейма.

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С 1 июня в России начался эксперимент по маркировке драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий. Соответствующее постановление в марте подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Эксперимент продлится до 1 декабря. По его итогам Минфин должен предоставить отзыв в правительство, которое примет решение, эффективна ли маркировка для таких товаров.

Цель эксперимента — проверить возможность контролировать оборот ювелирных изделий и их происхождение. В рамках эксперимента маркировке подлежат 14 позиций, в том числе несортированные и промышленные алмазы, рубины, сапфиры, изумруды, серебро и золото в необработанном виде, ювелирные изделия и их части из серебра и других драгметаллов.

Теги: Министерство финансов , Серебро , Ювелирные украшения
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