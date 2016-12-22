Великобритания обвинила российскую разведку в атаке на WADA

Национальный центр кибербезопасности Великобритании обвинил российскую военную разведку в организации кибератак, в частности в атаке на Международное антидопинговое агентство (WADA). Об этом сообщается на сайте центра (NCSC).

Центр заявил, что эти атаки коснулись граждан многих стран, в том числе и России. Они были направлены также против Национального комитета Демпартии США (DNC) и транспортных систем на Украине. NCSC заявил, что кампания российской разведки показывает, что она «тайно» работает над тем, чтобы «подорвать международное право и институты».

По данным центра, российская разведка «почти наверняка» связана с хакерами Fancy Bear, «КиберБеркут», Voodoo Bear, Tsar Team, BlackEnergy Actors, Sofacy и другими. Отмечается, что российская разведка несет ответственность за вирус BadRabbit, который 24 октября 2017 года атаковал агентство «Интерфакс», интернет-газету «Фонтанка», а впоследствии и «Аргументы недели». «Почти наверняка» разведка была причастна и к взлому антидопинговой базы данных WADA, в результате которого были опубликованы данные о допинг-пробах спортсменов.

Центр заявил, что российская военная разведка также причастна к взлому Национального комитета Демпартии США в 2016 году, в результате чего его документы были опубликованы в интернете.

22 июля ​2016 года WikiLeaks опубликовал несколько тысяч писем и документов DNC, которые были связаны с кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон. В документах обнаружили заговор сотрудников против бывшего участника гонки на выборах от демократов Берни Сандерса. В результате скандала в отставку ушел партийный лидер Дебби Вассерман-Шульц.

В конце июля 2016 года американские спецслужбы рассказали Белому дому, что за взломом электронной почты Демпартии «с высокой достоверностью» стоят российские власти, сообщали источники The New York Times.

Власти Москвы неоднократно отрицали причастность к этим кибератакам. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что обвинения США в хакерских атаках являются «ерундой». Президент США Дональд Трамп называл дискуссию о причастности России «охотой на ведьм».