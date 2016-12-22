OMV отчиталась о вложении €500 млн в строительство «Северного потока-2»

Австрийская нефтяная компания OMV уже инвестировала €500 млн в строительство газопровода «Северный поток-2», заявил глава компании Райнер Зеле. Об этом сообщает «Интерфакс».

«OMV уже направила около €500 млн на финансирование проекта», — сказал Зеле. Он добавил, что компания готова и дальше финансировать строительство по запросу проектной компании.

Он добавил, что уже построено около 50 км морского участка газопровода в Финляндии и Германии.

Газопровод «Северный поток-2» должен связать Россию и Германию через Балтийское море. Максимальная мощность его должна составить 55 млрд куб. м газа в год, Протяженность будущего газопровода — 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд.​ Инвесторами «Северного потока-2» наряду с OMV также являются компании Uniper, Shell, Engie и Wintershell.