В Кабардино-Балкарии ликвидировали подозреваемых в убийстве полицейского

В Кабардино-Балкарии сотрудники правоохранительных органов ликвидировали подозреваемых в убийстве полицейского, которые оказали вооруженное сопротивление при задержании. Об этом сообщается на сайте МВД по региону.

Отмечается, что тело участкового МО МВД России «Баксанский» было обнаружено 3 октября на окраине села Атажукино со следами насильственной смерти.

Утром в четверг, 4 октября, сотрудники регионального управления Росгвардии и регионального УФСБ установили место нахождения предполагаемых преступников — злоумышленники были заблокированы на окраине села в одном из помещений сельскохозяйственной фермы.

При приближении сотрудников правоохранительных органов подозреваемые оказали им сопротивление, открыв огонь из автомата. Ответным огнем злоумышленники были убиты.

Возбуждено несколько уголовных дел. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

