Следователи начали проверку по факту убийства полицейского в здании МВД

В одном из кабинетов здания ОМВД города Александровск-Сахалинский обнаружили труп полицейского с огнестрельным ранением. По данному факту СУСК России по Сахалинской области начало проверку, говорится в сообщении ведомства.

Информация о скончавшемся полицейском поступила в следственное управление 30 сентября в 11:20 по местному времени (03:20 мск). На место происшествия были направлены следователь-криминалист, и старший следователь по расследованию особо важных дел.

В рамках проверки в порядке ст. 144, 145 УПК России следствие устанавливает все обстоятельства инцидента.

В УМВД России по Сахалинской области сообщили, что сотрудник полиции совершил суицид.

«По предварительным данным, криминальный характер смерти не усматривается», — добавили в ведомстве.