На угрожавшего взорвать Gelandewagen у Кремля завели уголовное дело

В отношении мужчины, требовавшего встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым и в случае отказа угрожавшего взорвать джип Mercedes Gelandewagen на Васильевском спуске в Москве, возбуждено уголовное дело. Об этом в своем Twitter написал экс-советник главы Росгвардии, депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По предварительной информации, ранее он судим», — написал Хинштейн.

По его словам, мужчина хотел передать через Золотова президенту Владимиру Путину «информацию о беззакониях, творящихся в уголовно-исполнительной системе».

Инцидент произошел днем 3 октября на Васильевском спуске в Москве. Водитель Mercedes, предприниматель из Приморья, выехал на площадь, несмотря на запрещающий знак. Полиция остановила автомобиль. Управлявший им мужчина заявил, что у него в машине находится бомба, пригрозил ее взорвать и потребовал встречи с руководством страны. После переговоров с Золотовым он сдался полиции и был доставлен в ОВД «Китай-город».