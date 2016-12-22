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ВЦИОМ подсчитал выходящих ежедневно в интернет россиян
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ВЦИОМ подсчитал выходящих ежедневно в интернет россиян
Общество, 09:29
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ВЦИОМ подсчитал выходящих ежедневно в интернет россиян

Интернетом в России пользуются 80% граждан, из которых 65% каждый день выходят в Сеть. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает «РИА Новости».

Несколько раз в неделю или в месяц в интернет заходят 14% опрошенных, а 2% респондентов — очень редко.

По данным социологов, 97% активных пользователей — граждане ​в возрасте от 18 до 24 лет. При этом 78% тех, кто ежедневно выходит в сеть, — высокообразованные, 72% — обеспеченные материально, а 76% — из Москвы и Санкт-Петербурга.

Согласно данным ВЦИОМа, 44% опрошенных используют интернет для работы и учебы, а 42% опрошенных заходят на ресурсы, где можно найти музыку, книги или кино. При этом, по данным социологов, за последние несколько лет граждане России стали меньше общаться в соцсетях. Так, в 2018 году 28% россиян пользовались социальными сетями для общения с друзьями, что на 3% меньше, чем в 2014 году. Также российские пользователи стали реже искать новых знакомых в соцсетях. Если в 2014 году этот показатель был равен 16%, то в 2018 году он снизился до 4%.

Кроме того, в России стало в два раза меньше пользователей онлайн-игр. В 2014 году в них играли 18% россиян, а в 2018 году — 9%.

ВЦИОМ проводил опрос в понедельник, 17 сентября. В нем приняли участие 1,6 тыс. граждан России в возрасте от 18 лет.

Теги: ВЦИОМ , соцопрос , Интернет
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