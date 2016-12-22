Украинский капитан заявил о готовности к бою в Керченском проливе

Украинские корабли «Донбасс» и «Корец», шедшие на усиление группировки в Азовском море, проходя по Керченскому проливу были готовы вступить в бой с российскими кораблями, заявил руководивший переходом капитан первого ранга Дмитрий Коваленко. Об этом сообщает «Укринформ».
«Боевые группы, пулеметы — все заряжено было. Два человека в полной экипировке стояли на видном месте — чтобы россияне видели. Все остальные, тоже полностью экипированные, были готовы в любую минуту выбежать», — сказал Коваленко. «Маскировочными сетками затянулись, чтобы скрыть движения, пожарные рукава разложили, чтобы их смывать, если бы полезли. Они же могут лезть, не стреляя. А мы только в ответ должны стрелять», — объяснил Коваленко.
«Донбасс» и «Корец» в конце сентября прошли вдоль берегов Крыма и впервые проследовали под Крымским мостом. Их сопровождали российские пограничные корабли. Украинские судна следовали в Бердянск на усиление группировки в Азовском море. Там планируется строительство новой базы ВМС Украины. Целью усиления группировки заявлено противодействие действиям российских пограничников, которые незаконно, по мнению украинской стороны, досматривают суда, идущие в украинские порты.