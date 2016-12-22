За сутки в Москве выпало 40% месячной нормы осадков

За прошедшие сутки в Москве выпало около 40% месячной нормы осадков, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. По словам синоптика, дожди пройдут в столице и в ближайшие выходные.

«Погода завтра будет без дождя. А вот в субботу и воскресенье погода будет облачной и дождливой. Дожди не такой интенсивности, как были в эти дни, но без дождей не обойдется. Температура будет около плюс 10–12 градусов», — пояснил он.

В этом году отопительный сезон в Москве начался 25 сентября. При этом за несколько дней до этого в столице установилась рекордно теплая погода. 22 сентября в столице был побит температурный рекорд 1994 года: воздух прогрелся до плюс 25,8 градуса.