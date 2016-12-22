Главу Минобороны Украины не пустили на встречу коллег из НАТО

Главу Минобороны Украины Степана Полторака второй год подряд не пригласили на встречу глав военных ведомств стран НАТО, заявил заместитель главы миссии Украины при НАТО по оборонным вопросам полковник Сергей Мукосий. Об этом сообщает «Европейская правда».

Письмо Полторака на имя генсека НАТО Йенса Столтенберга с просьбой об участии украинской стороны было принято, однако во встрече ему было отказано. «Там есть объяснение, почему нет заседания, и надежды на решение этой ситуации в будущем. Но главное, что письмо не осталось без ответа», — отметил Мукосий.

По его словам, в НАТО ответили, что не могут ничего противопоставить позиции Венгрии, выступающей против допуска Украины. «Это основной принцип альянса, то есть одна даже маленькая страна может заблокировать коллективное решение, которые инициируются даже такими союзниками, как США», — объяснил он.

Мукосий добавил, что глава Минобороны Украины по прежнему имеет право встретиться с каждым из коллег в двустороннем формате, но присутствовать на общем саммите не может, как «это было всего два года назад».

Венгрия блокирует участие Украины в общих мероприятиях НАТО на высоком уровне, включая саммит «Украина-НАТО», с конца 2017 года. Тогда Киев принял новый закон об образовании. Согласно ему система образования в стране с 2020 года становится полностью украиноязычной, а языки нацменьшинств, включая русский, венгерский и румынский, полностью выводятся из школьной системы. В июле 2018 года Будапешт заявил, что будет также блокировать возможное вступление Киева в НАТО.

Встреча глав военных ведомств стран-членов НАТО проходит 3-5 октября в Брюсселе.

