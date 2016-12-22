Экс-глава Якутии Борисов назначен зампредом комитета Совфеда

Бывший глава Якутии Егор Борисов назначен заместителем председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Об этом он сообщил в Instagram.

По его словам, он намерен приложить все свои силы и накопленный опыт, чтобы стать «эффективным сенатором», а также действовать полезно и результативно в интересах Якутии и ее жителей.

«Речь идет не только о развитии села, аграрного сектора, но также о решении проблем лесного и водного хозяйства, охоты и рыболовства, земельной политики, рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологической безопасности, регулировании качества пищевой продукции, оборота алкоголя и других важнейших сферах», — отметил Борисов.

1 июня РБК сообщал, что Егор Борисов, ушедший в конце мая в отставку с поста главы Якутии, перейдет на работу в Совет Федерации. Федеральный чиновник, а также источник в окружении Борисова, рассказали РБК, что если Борисов придет в Совфед, то он займет место сенатора Вячеслава Штырова.