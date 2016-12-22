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Один полицейский погиб и четверо получили ранения при стрельбе в США
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Один полицейский погиб и четверо получили ранения при стрельбе в США
Общество, 02:15
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Один полицейский погиб и четверо получили ранения при стрельбе в США

В результате стрельбы в американском штате Южная Каролина погиб один сотрудник правоохранительных органов, еще четверо пострадали. Об этом сообщает CNN со ссылкой на коронера округа Флоренс Кейт фон Луткен.

По данным телеканала, при стрельбе ранения получили три помощника шерифа и двое полицейских. Однако позже один из них скончался.

При стрельбе в штате Нью-Йорк пострадали семь человек
Общество

Местные власти сообщили, что стрелявший взят под стражу. При этом о степени полученных правоохранителями ранений пока не сообщается. Также неизвестно, был ли ранен сам стрелявший.

Пока причины произошедшего выясняются. На месте преступления работают следователи и криминалисты.

Ранее пятеро молодых людей пострадали при стрельбе в Филадельфии, штат Пенсильвания. Один из пострадавших получил ранение головы. Он находится в критическом состоянии. Стрелявшие скрылись с места преступления.

Теги: стрельба , Южная Каролина , пострадавшие , нападение на полицейских
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