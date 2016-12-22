При стрельбе в штате Нью-Йорк пострадали семь человек

В городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк, произошла стрельба, в результате которой пострадали по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает газета The Post-Standard.

По данным издания, среди пострадавших оказался 10-летний ребенок. Очевидцы происшествия сообщили, что слышали от 10 до 15 выстрелов. Кроме того, они отметили, что стреляли несколько человек.

Газета пишет, что стрельба началась на поминках, на которых собрались около 50 человек.

В правоохранительных органах пока не сообщили причину, по которой произошла стрельба, а также не уточнили число пострадавших. Информации о состоянии раненых не поступало.