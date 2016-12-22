Пять человек пострадали при стрельбе в Филадельфии
Общество, 00:13
0
Пять человек пострадали при стрельбе в Филадельфии
Пять человек получили ранения в результате стрельбы возле магазина, в котором продаются товары по низким фиксированным ценам, в районе Джермантаун на северо-западе Филадельфии, штат Пенсильвания. Об этом сообщает Fox News.
По данным телеканала, возраст пострадавших от 19 до 23 лет. Их половая принадлежность пока неизвестна.
Один из пострадавших получил ранение головы. Он находится в критическом состоянии.
Как сообщает Fox News, стрелявшие скрылись с места преступления. Правоохранительные органы объявили в розыск белый Chevy Impala. Причину стрельбы полицейские не сообщают. Также полиция пока не опубликовала описание нападавших.