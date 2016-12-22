СМИ узнали о заинтересованности Индии российскими танками «Армата»

Индийская армия собирается закупить 1770 танков на замену устаревшим Т-72. В качестве наиболее вероятного танка на замену рассматривается российский Т-14 «Армата». Об этом сообщает индийское издание Indian Defence News.

Cумма потенциальной сделки оценивается в $4,5 млрд.

Об этом изданию стало известно перед российско-индийским саммитом в Нью-Дели, на котором ожидается заключение оружейных сделок на сумму до $10 млрд. Кроме того, в настоящее время в Москве находится начальник Генштаба Индии Бипин Равата.

О том, что Индия и Китай заинтересовались «Арматой», в 2015 году ​заявил помощник президента по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин. Это произошло через месяц после официальной презентации танка на параде в День Победы 9 мая в Москве.

В 2016 году между Россией и Индией было заключено соглашение о поставке 464 танков Т-90МС (глубокая модернизация платформы Т-72) на $2 млрд, а в 2017 году Москва и Дели договорились о модернизации поставленных ранее танков Т-90, чтобы уменьшить зависимость от российского производителя в дальнейшем.

В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов назвал «Армату» и другие перспективные образцы бронетехники «слишком дорогими». Он добавил, что из-за этого Вооруженные силы России не закупают новые танки массово. По его словам, платформа Т-72 дешевле и пользуется большей популярностью на рынке, так что, скорее всего, будет отдано предпочтение модернизации этих машин.

В августе стало известно, что Уралвагонзавод начал разработку беспилотного Т-72 как альтернативной «Армате» платформы.