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Главное здание МГУ эвакуировали из-за пожара
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Главное здание МГУ эвакуировали из-за пожара
Общество, 14:54
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Главное здание МГУ эвакуировали из-за пожара

Из Главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова эвакуировали около 1 тыс. человек из-за пожара. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, загорелся мусор в одном из подвальных помещений здания. В настоящий момент возгорание потушено. Представитель экстренных служб сообщил «РИА Новости», что из здания вывели более 300 человек, очаг возгорания находился на минус первом этаже основного корпуса, площадь пожара составила 2 кв. м.

«Заявка была, на место выезжали. Там на уровне минус второго этажа происходило тление кабеля. Ликвидировано, по пострадавшим информации не поступало», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«Объявили пожарную тревогу в блоке Б. Говорят, есть задымление», — рассказал РБК студент третьего курса факультета госуправления Игорь Проценко. Он отметил, что эвакуацию «объявили по громкоговорителю в центре здания». По его словам, в настоящий момент ситуация стабильная, охрана МГУ не в курсе произошедшего. Студентов запускают обратно в ГЗ, лифтами пользоваться не разрешают, чувствуется запах гари. Учащийся также рассказал, что был виден дым на третьем и пятом этажах здания.

В пресс-службе МГУ сообщили РБК, что службы МЧС ликвидировали тление кабеля в Главном здании, обстановка спокойная. На вопрос РБК об эвакуации оттуда 1 тыс. человек в пресс-службе добавили: «В здании была объявлена пожарная тревога, точное число эвакуированных студентов и сотрудников университета пока не известно». Позднее Проценко рассказал РБК, что студентов стали запускать обратно в здание, но запретили пользоваться лифтами, в воздухе чувствуется запах гари.

В январе в общежитии МГУ на юго-западе Москвы прошла эвакуация из-за пожара. На одном из этажей возникло задымление из-за проблем с проводкой.

Теги: МГУ , Пожар , эвакуация
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