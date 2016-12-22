Из общежития МГУ в связи с задымлением эвакуировали людей

Из одного из общежитий МГУ на юго-западе Москвы эвакуировали людей. Об этом РБК сообщил начальник управления общежитиями университета Алексей Цысарь.

По его словам, в здании на улице Шверника (Дом аспиранта и стажера, ДАС) на одном этаже из-за проблем с проводкой произошло задымление. С этажа эвакуировали людей, жителей других этажей не выводили из здания. В настоящее время ЧП уже устранено.

Студент МГУ Артем Гусев в разговоре с РБК подтвердил факт эвакуации. По его словам, на месте происшествия находятся пожарные машины.

В Twitter МЧС уточняется, что в здании произошло короткое замыкание неисправного электроприбора без последующего горения. Информация о пострадавших не поступала.

Агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что из здания вывели около 1,5 тыс. человек после информации о возгорании. Признаков пожара прибывшие сотрудники экстренных служб, по словам собеседника журналистов, не нашли.