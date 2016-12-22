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Мэр Ярославля ушел в отставку
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Мэр Ярославля ушел в отставку
Общество, 11:14
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Мэр Ярославля ушел в отставку

Мэр Ярославля Владимир Слепцов досрочно сложил с себя полномочия. Об этом он заявил на заседании Ярославской городской думы, сообщает ТАСС.

Политик поблагодарил своих коллег за совместную работу и отметил, что намерен возглавить Солнечногорский район Московской области.

Председатель гордумы Артур Ефремов подчеркнул, что срок полномочий Слепцова истекает через 24 часа, после этого обязанности мэра будет исполнять один из его заместителей.

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В сентябре 2016 года Слепцов стал и.о. мэра Ярославля, в марте 2017 года он был избран на этот пост.

С 1996 по 2008 год Слепцов занимал ряд должностей в территориальной администрации Ленинского района мэрии Ярославля, затем стал заместителем мэра по вопросам социальной политики и культуры. Впоследствии Слепцов стал первым замом главы города. В 2014 году он возглавил администрацию Химок, а в 2016 году стал главой этого городского округа.

Теги: Ярославль , Мэр , отставка
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