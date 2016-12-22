Полиция Бразилии застрелила 9 заключенных после побега из тюрьмы

По меньшей мере 9 заключенных были застрелены бразильской полицией после побега из тюрьмы в штате Токантинс. Об этом сообщает газета Folha de Sao Paulo.

Всего из исправительного учреждения в муниципалитете Арагуаина сбежали 28 арестантов, похитив оружие у тюремных надзирателей и ранив трех сотрудников тюрьмы. При этом беглецы захватили двух заложников.

После побега группа попыталась скрыться в ближайшем лесу, полиция и военные начали спецоперацию. Сейчас с заключенными ведутся переговоры.

В апреле по меньшей мере 23 человека погибли при попытке побега из тюрьмы в бразильском штате Пара. Арестанты пытались взорвать стену тюрьмы, но были остановлены службой безопасности.