Более 20 человек погибли при попытке побега из тюрьмы в Бразилии

В результате попытки побега из тюрьмы, которая расположена в штате Пара на севере Бразилии, погибли по меньшей мере 23 человека, сообщает O Globo.

По данным издания, инцидент произошел в тюрьме «Санта-Изабел». 10 апреля около 13:00 по местному времени (19:00 мск) группа вооруженных людей совершила вооруженное нападение на исправительное учреждение для того, чтобы помочь сбежать заключенным. Злоумышленники пытались взорвать стену тюрьмы, однако сотрудники колонии применили огнестрельное оружие, чтобы предотвратить побег. Оказалось, что заключенные также были вооружены, и они открыли ответный огонь по надзирателям.

В результате перестрелки погибли не менее 23 человек. Среди жертв оказались 22 заключенных и один сотрудник тюрьмы. Еще несколько человек получили различные ранения. Как сообщает газета, ни одному заключенному не удалось сбежать.

В начале апреля в результате бунта в тюрьме «Ла-Тома» в мексиканском штате Веракрус погибли семь полицейских, еще 22 человека получили ранения.