Эстонская православная церковь осудила деяния Константинополя на Украине

Синод Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ ПМ) выразил обеспокоенность из-за развития церковной ситуации на Украине.

«Синод озабочен односторонними действиями Константинопольского патриархата, направившего двух своих иерархов в Киев для реализации проекта создания украинской автокефальной церкви», — говорится в сообщении.

В ЭПЦ считают, что действия Константинопольского патриархата могут повлечь за собой тяжелые последствия как для православия на Украине, так и для единства вселенской церкви в целом.

Также в заявлении говорится, что в случае автокефалии УПЦ миллионы украинских православных верующих «подвергнутся дискриминации, оказавшись без своих храмов и монастырей».

В сообщении отмечается, что синод Эстонской православной церкви «решительно осуждает антиканонические деяния Константинопольского патриархата» на Украине и полностью поддерживает позицию священного синода Русской православной церкви. Помимо этого ЭПЦ выразило поддержку «митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, епископату, клиру и всей полноте Украинской православной церкви».

Вселенский патриарх Варфоломей 7 сентября постановил назначить двух своих представителей-епископов на Украине в рамках подготовки к автокефалии УПЦ. Украинская православная церковь Киевского патриархата приветствовала это решение. В РПЦ назвали действия Константинопольского патриархата «грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата», которое создает угрозу единству мирового православия.

Позднее Московский патриарх разорвал дипломатические отношения с Константинопольским — патриарх Московский и всея Руси Кирилл больше не будет совершать поминовения его высших чинов. Затем Русская православная церковь за рубежом и Украинская православная церковь приняла решение не участвовать в сослужении с архиереями Константинопольского патриархата.