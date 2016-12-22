СМИ узнали о задержании директора музея Карелии по обвинению в педофилии

Директора Медвежьегорского районного краеведческого музея Сергея Колтырина задержали по подозрению в педофилии. Об этом сообщили источник агентства «Интерфакс» и два собеседника издания «Республика».



Как отмечается на сайте управления Следственного комитета по Республике Карелия, против двух мужчин расследуется дело по ч. 4 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий). Как полагает следствие, в сентябре они совершили развратные действия в отношении несовершеннолетнего.

По данным источника «Республики», речь идет о нескольких 13-летних мальчиках. Отмечается, что вторым подозреваемым является знакомый Колтырина. Самого директора задержали в Медвежьегорске 2 октября, рассказали собеседники изданий.

В музее отказались прокомментировать РБК ситуацию. Дочь Колтырина сказала, что, «скорее всего, задержание было».

По данным «Интерфакса», Колтырин возглавляет музей с 1991 года. Каждый год краеведческий музей проводит День памяти в урочище Сандармох, где были захоронены жертвы сталинских репрессий. Раскопками там занимался глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев.

В июле СК обвинил Дмитриева в сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью. Ранее он проходил по делу о детской порнографии, однако в апреле он был оправдан по этому делу, но приговорен к двум годам и шести месяцам ограничения свободы за хранение оружия. Затем Верховный суд Карелии отменил этот приговор и передал дело на пересмотр.