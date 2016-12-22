Власти Крыма оценили экономическое влияние моста на регион

Власти Крыма оценили первый экономический эффект от моста через Керченский пролив. Об этом РБК сообщили в Корпорации развития республики.

​«Транспортная доступность позволит развиваться республике более высокими темпами и на новом качественном уровне. Прежде всего, это мощный толчок развитию туризма, транспорта и торговли — сферы, составляющие трети валового регионального продукта республики», — приводятся в сообщении слова министра экономического развития Крыма Натальи Чабан.

По данным Минэкономразвития региона, на 21 сентября республику посетили 5,822 тыс. туристов, что на 29% больше уровня прошлого года. На машинах добирались до Крыма 72%, в то время как в 2017 году 63%. При этом Крымским мостом воспользовались 48% туристов. Паромной переправой всего 9%, а в 2017 году — 40%.

Отмечается, что в преддверии открытия движения по мосту для грузовиков наблюдалось повышение интереса предприятий из других регионов России к поставкам на полуостров. Повышение конкуренции положительно повлияет на продовольственные цены в регионе, считают в Минэкономразвития. На снижение цен также сказываются и изменения в логистике.

По данным Министерства топлива и энергетики республики, после запуска железнодорожной части Крымского моста цены на горюче-смазочные материалы снизятся на 0,70–1,0 руб./л. Отмечается, что за счет услуг Крымской железной дороги розничные цены на полуострове будут превышать цены на топливо в Краснодарском крае на 1,0–1,5 руб./л.

Сообщается, что объем планируемых инвестиций вырос за май—июнь почти в два раза и составил 12,5 млрд руб. При этом инвесторы интересуются крупными инфраструктурными и сельскохозяйственными проектами. Ожидается, что в 2018 году валовой региональный продукт составит 416 млрд руб., а за последующие пять лет он вырастет почти на 25%.

Движение по Крымскому мосту для легковых автомобилей открыли 16 мая, а 1 октября запустили движение грузового транспорта. Однако бензовозам пока не разрешили проезжать по мосту.