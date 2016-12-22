Избирком назвал дату выборов губернатора Курганской области

Выборы нового губернатора Курганской области пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на избирательную комиссию региона.

В облизбиркоме также уточнили, что срок полномочий подавшего в отставку губернатора Алексея Кокорина должен был закончиться в этот период. До выборов регионом будет руководить временно исполняющий обязанности губернатора.

Во вторник, 2 октября, Кокорин объявил об уходе в отставку. Ранее об этом сообщали источники РБК, близкие к администрации президента. В сообщении пресс-службы правительства Курганской области указывается, что такое решение чиновник принял в связи с переходом на новую работу. Кокорин заявил, что получил предложение из одной из госкорпораций, его деятельность в ней будет связана с промышленностью. Информации о преемнике Кокорина пока нет.

Кокорин возглавил регион в 2014 году, когда стал врио губернатора. На выборах главы Курганской области в том же году он получил 84,87% голосов избирателей.