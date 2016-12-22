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Пассажирский теплоход загорелся в Иркутске
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Пассажирский теплоход загорелся в Иркутске
Общество, 07:56
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Пассажирский теплоход загорелся в Иркутске

Теплоход «Баргузин» с 78 пассажирами на борту загорелся в Иркутске. В результате возгорания никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре на судне в ведомство поступило после 11:00 по местному времени (после 6:00 мск). Когда произошло возгорание, теплоход был недалеко от берега, и капитан решил вернуться обратно. Прибыв на пристань «Ракета», члены экипажа эвакуировали всех пассажиров.

«В первые минуты тушение производилось с борта соседнего теплохода. Прибывшие огнеборцы в считанные минуты ликвидировали пожар на площади 42 квадратных метра», — отмечают в управлении МЧС.

Всего в тушении пожара были задействованы 20 человек и четыре пожарно-спасательных подразделения. 

Теги: теплоход , пассажиры , пожар , эвакуация , Иркутск
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