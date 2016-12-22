Пассажирский теплоход загорелся в Иркутске
Общество, 07:56
0
Пассажирский теплоход загорелся в Иркутске
Теплоход «Баргузин» с 78 пассажирами на борту загорелся в Иркутске. В результате возгорания никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС по региону.
Сообщение о пожаре на судне в ведомство поступило после 11:00 по местному времени (после 6:00 мск). Когда произошло возгорание, теплоход был недалеко от берега, и капитан решил вернуться обратно. Прибыв на пристань «Ракета», члены экипажа эвакуировали всех пассажиров.
«В первые минуты тушение производилось с борта соседнего теплохода. Прибывшие огнеборцы в считанные минуты ликвидировали пожар на площади 42 квадратных метра», — отмечают в управлении МЧС.
Всего в тушении пожара были задействованы 20 человек и четыре пожарно-спасательных подразделения.