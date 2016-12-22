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Полиция пресекла криминальную сходку в Подмосковье
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Полиция пресекла криминальную сходку в Подмосковье
Общество, 13:24
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Полиция пресекла криминальную сходку в Подмосковье

Сотрудники полиции совместно с бойцами отряда специального назначения «Гром» задержали 29 мужчин на криминальной сходке в Истринском районе Подмосковья. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД по Московской области.

«В рамках полученной оперативной информации в одном из ресторанов в д. Трусово Истринского района пресечена так называемая сходка участников уголовно-преступной среды, занимающихся криминальным покровительством предпринимателей», — сообщила начальник пресс-службы управления Татьяна Петрова.

Она добавила, что в ходе проведения операции в отдел полиции для установления личности, дактилоскопирования, проверки на причастность к совершению преступлений и правонарушений были доставлены 29 человек.

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«При личном досмотре у двух уроженцев Средней Азии в возрасте 29 и 37 лет обнаружены и изъяты свертки с веществом светлого цвета внутри. По результатам исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством — героином, общей массой более 5 граммов», — сообщила Петрова.

Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Подозреваемые заключены под стражу.

Теги: Полиция , задержание
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